El incendio forestal que se registró en el centro poblado de Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y región Pasco, fue controlado luego de varias horas de trabajo conjunto entre brigadistas y pobladores de la zona.

La emergencia había generado preocupación entre los comuneros debido a que, durante la noche, las llamas se intensificaron y avanzaban hacia nuevas áreas. Ante esta situación, los pobladores realizaron labores para contener el fuego y solicitaron apoyo para reforzar las acciones.

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) desplegó una brigada hacia Cochamarca para dirigir las labores de respuesta. El personal trabajó hasta altas horas de la madrugada junto a las brigadas de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito y los comuneros.

Tras las acciones realizadas, se logró controlar el incendio y reducir el riesgo de que el fuego continúe propagándose hacia otras zonas.

Las autoridades mantienen las acciones de vigilancia para evitar una eventual reactivación de las llamas y atender cualquier incidencia que pueda presentarse en el área afectada.