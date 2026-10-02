La historia del periodismo trujillano y liberteño está bordada y entretejida por la pluma de notables creadores que otorgan lustre, brillo y trascendencia a la función que tiene tanto de oficio como de profesión, porque se sostiene en las columnas sólidas de la creación y de la construcción del pensamiento y del corazón; es decir, tiene de oficio y del arte.

Un tema particular lo constituyen las anécdotas, que tiene varios cultivadores en nuestra región, por lo que ofrecemos a continuación una muestra representativa a través de unos cultivadores representativos.

Desde luego que no son todos; por eso reiteramos el carácter de muestra del presente repaso, con lo cual nos adherimos a la celebración por el Día del Periodista, cuyo día central es el 1 de octubre de cada año.

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OBRA

Santiago Vallejo es autor de “Anécdotas del periodismo trujillano”, que se publicó como segunda parte de su libro “Trujillo en estampas y anécdotas” (Lima, Crédito Editorial Universitas, 1952). Cronológicamente, se trata del primer libro del periodismo trujillano y liberteño cuyo referente temático es la anécdota.

A continuación, el autor incluye un puñado de anécdotas, la mayoría de ellas sobre hechos registrados en el ámbito de los periódicos de la época; es decir, entre fines del siglo XIX y primera parte del XX, como: “La Industria”, “El Independiente”, “La Linterna”, “La Razón”, “El Heraldo”, etc., además de otros relatos protagonizados por periodistas o hechos relacionados con tal actividad.

Los títulos de los artículos son harto divertidos y sugerentes; por ejemplo: “Bombones entre colegas”, “Editorial que liquida a un editorialista”, “El que nació lechón muere cochino”, “La distancia a la Huaca del Sol medida en potos”, “Estuvieron bebiendo diez años”, “Colongo o la lisura trujillana”, “El famoso aluvión del 7 de marzo de 1925” y otros textos.

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SELLO

No obstante su brevedad, estamos ante el primer libro contemporáneo cuyo referente temático es la anécdota vivida en el ámbito periodístico trujillano, cuyo autor es Guillermo Miranda Pulido. Su libro “Anecdiario 20 historias y un sorbo” (2002) es un conjunto de textos narrados con un lenguaje sencillo, claro, directo y simple, como el que corresponde al lenguaje habitual de las informaciones periodísticas, en cuya captación, selección y procesamiento ocurren con frecuencia hechos amenos, interesantes y divertidos, cuyos protagonistas son principalmente los hombres de prensa.

El tono humorístico y la agilidad del autor para captar y producir estos relatos se evidencian en la formulación de los propios títulos: “Chivo salvador”, “El terno del redactor”, “Periodistas nudistas”, “Se casó el cura Benítez”, “De ‘Misios’ a potentados”, etc.

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“HISTORIAS TRUJILLANAS DE PERIÓDICO”

El tema central que inspira y motiva el libro de Segundo Llanos es de carácter realista y el autor los refiere tal como ocurrieron, lo que explica el componente histórico de los mismos, de manera que los relatos producidos, como postula la lingüística textual, se ubican en el campo del “discurso transparente”; sin embargo, como el propósito del autor no es solo relatar hechos reales en cuanto tales, sino especialmente ofrecer en todo momento el rasgo o aspecto extraordinario, la estampa impactante, la escena pintoresca, el aspecto humano, el suceso desconcertante y sorpresivo, el conjunto del libro resulta dotándose de elementos anecdóticos y adquiere nuevos y fecundantes frutos. Claro que no todos los relatos se limitan a la anécdota, sino que varios se registran como hechos de circunstancias o simplemente testimoniales (“Las exquisiteces de Lucho”, “Todos los caminos conducen a La Prensa”, “Jornada por la libertad de información”).

LAS ANÉCDOTAS DE HORACIO ALVA

Su libro sobre anécdotas del periodismo trujillano desarrolla con estilo sutil y travieso, sin caer nunca en lo obsceno o vulgar, un conjunto de anécdotas producidas con estilo elegante, pero que también se nutre de notas y ángulos picarescos como lo revean algunos títulos: “Desfile de colegialas”, “Primavera trujillana”, “Cortejos fúnebres nocturnos”, “Negocio redondo”.

Otro grupo de anécdotas destacan aspectos cuestionables y discutibles, como: “Mataperradas”, “Cada loco con su tema”, “Negocio redondo”. Asimismo, ciertas anécdotas reviven aspectos o rincones de Trujillo, como: “Primavera trujillana” o “Tragedia en El Recreo”; asimismo, el autor no oculta la denuncia de hechos distorsionados o censurables, como “Postulando a la universidad”, “Asalto al banco” o “Magisterio chicha”.

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OTROS AUTORES

Desde luego, los ´periodistas mencionados no son los únicos, pues ocupan un lugar esclarecedor y cimero en el cultivo del humor, la sátira y la crítica, periodistas tan notables y trascendentes, como Abelardo Gamarra, quien frecuentemente escribió sus artículos con el seudónimo de “El Tunante”, es decir, el travieso o pícaro; Carlos Camino Calderón, cuyas creaciones están plasmadas en sus “Tradiciones de Trujillo; y Nicolás Puga Arroyo, gran parte de cuyos textos fueron integrados en su libro “Relatos trujillanos”, algunos de cuyos artículos o relatos tienen títulos harto sugerentes: “Lo mismo que ir por lana y volver trasquilado”, “Una sin otra no vale nada”, “La beatita presuntuosa”, “A chachau, esto quema como un diablo”, “Dios, la virgen y el señor gobernador”.

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