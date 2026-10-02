El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios, y representantes del gremio empresarial. La cita tuvo como propósito establecer mecanismos de coordinación entre el Ejecutivo y el sector privado en asuntos relacionados con la actividad económica y laboral.

Durante el encuentro se abordaron condiciones orientadas a favorecer la inversión, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo formales. La Presidencia del Consejo de Ministros señaló que estos espacios buscan mantener una comunicación entre las autoridades y los representantes empresariales.

A través de X, la PCM también destacó la importancia que tiene la participación del sector privado para ampliar las oportunidades de desarrollo en el país.

“Para la PCM, el diálogo con el sector privado es clave para promover oportunidades de desarrollo para los peruanos”, resaltó el Ejecutivo.

#PCMInforma | El premier Luis Galarreta sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la @camaradelima, Raúl Barrios, y representantes del gremio empresarial para fortalecer la articulación entre el Gobierno y el sector privado e impulsar condiciones que favorezcan la… pic.twitter.com/hUk7DNqMyc — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 2, 2026