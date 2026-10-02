Luis Rafael del Solar Yui acudió con la policía tras haber sido víctima de agresión física y amenaza en el distrito de Grocio Prado, hecho sucedido ayer al mediodía. El agraviado, quien ejerce como ingeniero supervisor en una obra que ejecuta el gobierno local, señaló que el ingeniero residente fue quien lo condujo a un lugar de poco tránsito para agredirlo, al parecer, por represalia en el aspecto laboral.

Denuncia agresión

Del Solar había abordado el vehículo de su agresor sin imaginar lo que pasaría en el trayecto. “En el camino hacia el centro de trabajo él se desvía más o menos a la espalda del estadio de Grocio Prado, para su carro y me empieza a jalonear, a golpear, a tirar lapos”, señala el denunciante, quien atinó a levantar las manos para protegerse. Luego indica es forzado a bajar y continúa siendo, físicamente, atacado y abandonado en ese lugar.

El ingeniero encontró apoyo en un patrullero de la policía, que pasaba circunstancialmente por el sector. Tras exponer su caso fue llevado al médico legista para evaluar sus lesiones en mano, piernas y en el rostro. El ingeniero precisó que va continuar con su caso para encontrar justicia y reveló además que acudirá a la subprefectura porque también fue víctima de amenaza de muerte “me dijo que sí continuaba con mi labor de supervisión, me iba a ir peor”.

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