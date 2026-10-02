Encuentran muerto a un hombre en el Cercado de Camaná, Arequipa

Un hombre fue encontrado muerto esta mañana en la vereda de la calle Olímpica, al costado del estadio 9 de Noviembre, en el Cercado de Camaná.

El hecho llamó la atención de las personas que transitaban por la zona. Inicialmente, algunos pensaron que el hombre estaba dormido sobre la vereda, pero al notar que no reaccionaba decidieron alertar a la Policía.

Agentes de la Divincri de Camaná llegaron hasta el lugar y constataron que el hombre no presentaba signos vitales. Posteriormente, junto con representantes del Ministerio Público, realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver.

De manera preliminar, no se descarta que se trate de una persona en situación de calle que frecuentaba la zona junto a otras personas. Sin embargo, esta información aún deberá ser confirmada por los efectivos.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue de Camaná, donde se realizará la necropsia que permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento. También se espera establecer la identidad del fallecido para comunicar el hecho a sus familiares.