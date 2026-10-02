El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, fue consultado sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori se reúna con BTS durante la visita del grupo surcoreano a Lima. Durante una reunión con el club de fans de la boyband, la autoridad municipal señaló que desconoce si existe una cita programada, aunque indicó que consultará directamente con la mandataria.

“No lo sé. No lo sé. Voy a preguntarle a la presidenta”, señaló.

Pese a que todavía no hay una confirmación oficial por parte del Ejecutivo, Reggiardo señaló que, si el encuentro llegara a concretarse en la Plaza Mayor, la Municipalidad de Lima participaría en las coordinaciones correspondientes. En ese escenario, sostuvo que se brindarían las condiciones necesarias para que la actividad se desarrolle sin inconvenientes y en coordinación con la Policía Nacional.

“Bueno, si es que se da, por supuesto, vamos a brindar todas las garantías si es que se da acá en la Plaza Mayor, estaremos dándole toda la cobertura necesaria para que este evento, para que este encuentro sea llevado adelante sin ningún contratiempo, ¿no? De eso se trata. Y coordinando siempre, como lo hacemos permanentemente, con la Policía Nacional ”, aseguró.

Medidas para los conciertos

De acuerdo con el burgomaestre, la Municipalidad de Lima viene coordinando un operativo que incluye personal de seguridad ciudadana, serenazgo con cámaras corporales, drones, iluminación exterior y vigilancia mediante las cámaras de la central de monitoreo. Además, se ha previsto atención médica con ambulancias y personal especializado, además de coordinación con la Policía Nacional, Bomberos y otras entidades involucradas en el desarrollo de los conciertos.

En materia de transporte, la comuna coordinará con la ATU la salida de los asistentes y se aplicará un plan de desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio San Marcos durante las fechas de los espectáculos. Asimismo, se contempla reforzar el control del comercio ambulatorio y evitar la instalación de carpas u otros elementos que puedan obstruir los accesos al recinto.

Reggiardo también informó que se vienen coordinando recursos con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Según lo señalado durante la reunión, inicialmente se han considerado seis unidades de Bomberos, cuatro vehículos de rescate y cuatro ambulancias, aunque este despliegue podría ampliarse.

“Respecto a los Bomberos, según me informa Mario, hoy día han estado coordinando directamente seis carros de Bomberos, cuatro de rescate y cuatro ambulancias, es lo que han dispuesto. Pero seguramente esto se irá incrementando en la medida en que hayan mayores avances en las conversaciones con los actores. Aquí hay un actor importante, pero también está el que organiza el evento y la Policía Nacional. Así que eso es lo que puedo responder de parte mía”, detalló.

La Municipalidad de Lima realizará inspecciones técnicas al Estadio San Marcos los días 2, 5 y 6 de octubre, mientras continúa el proceso previo a los conciertos previstos para el 7, 9 y 10 de octubre. La evaluación final permitirá determinar si el recinto cumple con las condiciones de seguridad requeridas para recibir al público, por lo que los espectáculos todavía no cuentan con autorización definitiva.