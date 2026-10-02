La Procuraduría Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado con apoyo del gobierno local colocaron carteles en la zona baja de Jahuay para advertir con denunciar a los invasores. El terreno adyacente a la Panamericana Sur está reconocido como propiedad del Estado, pero una parte venía siendo usurpada por personas que realizaron construcción sin autorización y hasta pozos para la extracción de agua.

Terreno del Estado

Semanas atrás en un operativo de Procuraduría, la municipalidad y subprefectura se recuperó un área que había sido cerrada con planchas de concreto. El espacio era usado como llantería y lavadero de vehículos por desconocidos. Así también se descubrió la existencia de pozos, realizados sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. Tras la intervención el lugar fue liberado en su totalidad.

Pero con la reubicación del Peaje de Jahuay, ahora a la altura del kilómetro 175, existe el riesgo que el terreno del Estado, nuevamente, sea usurpado para funcionamiento de lavadero, restaurantes o algún otro negocio. Para preservar el área se colocaron carteles en el que se advierte a las personas que serán denunciados por el delito de usurpación agravada si vuelven a tomar en posesión la zona.

Según la Procuraduría del municipio distrital de Grocio Prado existe además información emitida por el área de Defensa Civil en el que concluye que esta prohibido realizar construcción en esa zona de Jahuay por estar considerada de alto riesgo. Y en caso que algún ciudadano ingrese será denunciado, penalmente, ante el Ministerio Público de Chincha para el procedimiento correspondiente.

Procuraduría Pública detalló que en un operativo anterior no fueron encontradas las personas que habían hecho construcción en un predio que no es de su propiedad. En la zona se identificó la erosión del cerro, que podría convertirse en una trampa mortal para los invasores que persisten en hacer uso y hasta vivir en el espacio que toman en posesión sin tener la titularidad respectiva.

EL DATO: En un operativo por la zona de Jahuay se encontraron pozos construidos de manera artesanal para la extracción de agua del subsuelo. Una de estas fuentes de agua fue hallado en funcionamiento.

LA CIFRA: 5 a 12 años es la pena por la comisión del delito de usurpación agravada.

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