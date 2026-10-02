La presidenta Keiko Fujimori anunció que los ministerios de Educación y Trabajo coordinarán un acuerdo para vincular la formación técnica de los estudiantes de secundaria con bolsas de trabajo. La propuesta busca facilitar el acceso de los egresados a oportunidades laborales una vez culminados sus estudios.

El anuncio se realizó durante una visita inopinada a la Gran Unidad Escolar José Granda, en San Martín de Porres, donde Fujimori estuvo acompañada por los ministros José Antonio Chang y Juan Sheput. La mandataria recorrió talleres de industria alimentaria, computación y mecánica automotriz destinados a la capacitación práctica de los escolares.

El Gobierno prevé implementar 124 secundarias técnicas completamente equipadas durante este año. La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar la formación técnica y brindar herramientas orientadas al empleo y el emprendimiento.

Acuerdo entre ministerios

La medida contempla conectar a los jóvenes capacitados en los últimos años de secundaria con las bolsas laborales del Ministerio de Trabajo. Fujimori encargó a ambos sectores coordinar el mecanismo para facilitar esa transición hacia el mercado laboral.

La presidenta explicó que el objetivo es que los estudiantes puedan aprovechar la preparación adquirida en el colegio al momento de buscar empleo.

“Lo que estoy disponiendo es que se pueda firmar entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación justamente para que los alumnos que vienen formándose en los últimos años de secundaria puedan luego conseguir una chamba”, expresó.

Sheput señaló que un joven demora, en promedio, tres años en conseguir un empleo y sostuvo que la propuesta busca reducir ese periodo. El ministro indicó que las bolsas laborales permitirían acercar a los egresados a las ofertas disponibles.

Fujimori también informó que suspendió su viaje previsto a Amazonas debido a las condiciones climáticas que impidieron la salida del avión. La presidenta señaló que espera realizar la visita durante la próxima semana.

“Quiero pedir las disculpas a la región de Amazonas, estaba planificado nuestro viaje, lamentablemente los cielos nublados no permitieron la partida del avión”, manifestó.