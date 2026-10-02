Los fieles que participen este sábado 3 de octubre en el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros tendrán distintas alternativas de transporte público para acercarse al Centro de Lima. La ATU informó que estarán disponibles servicios del Metropolitano, los corredores Azul y Morado y rutas convencionales, aunque algunas estaciones y vías permanecerán cerradas durante la actividad.

Los usuarios podrán utilizar los servicios regulares y expresos del Metropolitano para llegar a puntos cercanos al recorrido procesional. Las estaciones habilitadas son:

España.

Quilca.

Dos de Mayo.

Desde estos puntos, los pasajeros podrán continuar a pie hacia las zonas por donde avanzará la imagen. En cambio, las estaciones ubicadas en los jirones Lampa y Emancipación permanecerán cerradas durante la procesión.





Corredores Azul y Morado

El corredor Azul contará con cuatro servicios que permitirán acercarse al Centro de Lima. Los pasajeros podrán utilizar:

Servicio 301.

Servicio 303.

Servicio 305.

Servicio 336.

Estas rutas llegarán hasta el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Tacna, desde donde los usuarios podrán continuar hacia el recorrido. En el caso del corredor Morado, estará disponible el servicio 412, con descenso en el paradero Motupe con prolongación Tacna.

Los pasajeros también podrán llegar hasta la estación Caja de Agua de la Línea 1 y conectar desde allí con el corredor Morado. Esta alternativa permitirá continuar el viaje hacia las inmediaciones de Las Nazarenas.

Rutas convencionales

El transporte público convencional también tendrá opciones para acercarse a la zona de la procesión. La ATU informó que 15 rutas autorizadas contarán con paraderos en:

Jirón Virú.

Avenida Francisco Pizarro, a la altura de la prolongación Tacna.

Alrededores de las plazas Ramón Castilla y Dos de Mayo.

Estas alternativas permitirán aproximarse al recorrido desde diferentes puntos del Centro de Lima. Los pasajeros deberán considerar que los desvíos modificarán el desplazamiento habitual de algunas rutas.

Vías cerradas este sábado

Las restricciones de tránsito estarán vigentes el 3 de octubre entre las 12:00 p. m. y las 9:00 p. m. Las vías que permanecerán cerradas serán:

Avenida Tacna.

Avenida Emancipación.

Jirón Chancay.

Jirón Conde de Superunda.

La Municipalidad de Lima recomendó planificar los desplazamientos y evitar las zonas intervenidas durante ese horario. También pidió respetar las indicaciones de los inspectores de transporte y de la Policía Nacional.

Las restricciones de tránsito también se aplicarán durante los siguientes recorridos procesionales previstos para el 18, 19 y 28 de octubre y el 1 de noviembre. Estas medidas comprenderán sectores del Cercado de Lima, La Victoria y Breña.