La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó incluir en la agenda del Pleno del próximo martes 6 de octubre el dictamen de la Proposición Legislativa 98, que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño.

La decisión fue adoptada durante una sesión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, en la sala Basadre del Palacio Legislativo.

El dictamen, aprobado previamente por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, propone otorgar al Ejecutivo facultades para legislar por un periodo de 90 días calendario.

La Junta de Portavoces acordó por unanimidad destinar tres horas al debate, tiempo que será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios. La discusión se centrará en los alcances de la delegación y en las materias específicas sobre las que el Gobierno podría emitir normas.

Asimismo, los portavoces declararon de urgencia las Proposiciones Legislativas 9 y 17, referidas a los plazos de prescripción de la acción penal y a la extinción de dominio, respectivamente. Ambas iniciativas se encuentran en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Además, se coordinará la fecha y hora para que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Maron, informe ante el Pleno sobre la implementación de la Ley 31155 contra el acoso hacia las mujeres en la vida política, correspondiente al periodo agosto de 2025 a julio de 2026.

#DiputadosInforma | El dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materias de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados, que se reunirá el próximo martes 6 de octubre.



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