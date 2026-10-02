FBC Melgar Femenino jugará la eliminatoria de cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina Apuesta Total frente a Carlos Mannucci de Trujillo en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

La programación fue confirmada por la página oficial de la Liga Femenina y este encuentro se disputará el sábado 24 de octubre desde las 14:00 horas. Además, para este compromiso se contará con la presencia de público en las gradas.

Cabe mencionar que Alianza Lima (30 puntos) y Universitario de Deportes (25) consiguieron clasificarse de manera directa a las semifinales del Torneo Clausura, debido a su posición final en la tabla. Por su parte, las rojinegras se ubican en el tercer casillero con 21 unidades y Sporting Cristal con 21.

Asimismo, la última vez que las “leonas” jugaron en este escenario con hinchas fue el 11 de junio del 2025, cuando Universitario las venció 2-0 por las semifinales del Torneo Apertura.