La Región Policial Ica inició este jueves 1 de octubre el desplazamiento de personal policial hacia las cinco provincias de la región, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Seguridad en elecciones

Los efectivos serán asignados a las instituciones educativas habilitadas como locales de votación, además de las principales vías de acceso y otros puntos considerados estratégicos para el desarrollo de la jornada electoral.

Entre las funciones del personal policial se encuentra brindar seguridad a los ciudadanos, resguardar el material electoral y contribuir al normal desarrollo de las actividades previstas antes, durante y después de la jornada de votación.

La Policía Nacional del Perú señaló que este despliegue forma parte de las acciones destinadas a garantizar que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de orden, tranquilidad y seguridad en las distintas provincias de la región Ica.

Con este operativo, las autoridades policiales buscan brindar las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de la jornada electoral y la participación de los ciudadanos.

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