Con miras a la Segunda Elección Presidencial 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica sostuvo una serie de reuniones de coordinación con representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.), a fin de fortalecer las acciones de seguridad que garantizarán el adecuado desarrollo de los comicios programados para el próximo 7 de junio.

Seguridad en elecciones

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Otilia Panta Ymán, informó que más de 1,200 efectivos policiales y más de 500 integrantes de las Fuerzas Armadas serán desplegados para resguardar los 150 locales de votación que se habilitarán en las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

Detalló que la Policía Nacional participará en el traslado del material electoral hacia los centros de votación y tendrá a su cargo el mantenimiento del orden público y la seguridad externa de los locales durante la jornada electoral. Por su parte, los efectivos del Ejército Peruano asumirán la seguridad interna de los recintos de votación, mientras que en el distrito de Marcona esta labor estará a cargo de personal de la Marina de Guerra del Perú.

La titular de la ODPE precisó que el mayor contingente de seguridad será destinado a la provincia de Ica, donde se habilitarán 121 locales de votación para atender a 327,776 electores. En tanto, en la provincia de Nasca funcionarán 21 locales y en Palpa se instalarán 8 locales de votación para atender a 12,833 ciudadanos.

Finalmente, Panta Ymán destacó que el trabajo articulado entre los organismos electorales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se viene desarrollando de manera coordinada desde procesos electorales anteriores, con resultados favorables. Asimismo, remarcó que la participación de los efectivos policiales y militares será fundamental para prevenir incidentes y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral antes, durante y después de los comicios.

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