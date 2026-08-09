La oportuna denuncia presentada en la comisaría por delito contra la libertad sexual, en agravio de una niña, permitió a la policía realizar la búsqueda y captura del presunto autor. Se trata de Luis Enrique L.S. de 44 años, quien habría realizado los deplorables actos a la hija de su actual pareja. El padrastro fue atrapado la noche del viernes y puesto a disposición de la Sección de Investigación Criminal (Seincri) de Chincha Alta.

Detención policial

La agraviada de 11 años estuvo en silencio soportando la agresión. Al no tolerar más decidió contar a un familiar y señalar al individuo como su atacante. La decisión fue inmediata, acudir a la delegación para formalizar la denuncia. Para ese entonces, su madre estaba en el trabajo sin conocer el drama por el que atravesaba su niña y el denunciando había salido de la provincia. Pero, los agentes persistieron en su captura.

El personal de la División Regional de Inteligencia y de la Seincri comenzaron a seguir los movimientos del padrastro, hasta descubrir que estaba de regreso en la ciudad. A la altura del kilómetro 193 de la panamericana sur fue atrapado Luis Enrique cuando se desplazaba en un mototaxi. El presunto autor del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos en agravio de la menor quedó en calidad de detenido.

De acuerdo con las diligencias preliminares, la mamá cada vez que salía para trabajar dejaba a su niña en casa, confiando que nada malo podía pasarle. Sin embargo, se equivocó pues ese momento habría sido aprovechado para que el hombre con quien ella tenía una relación, aproveche para tener el acercamiento con la agraviada. Los hechos repudiables, presuntamente, ocurrieron en más de una ocasión.

Ayer continuaron las diligencias en la sede del Ministerio Público, y es que la menor fue llevada al médico legista para certificar las lesiones que presenta. La víctima cuenta con el acompañamiento del Centro de Emergencia Mujer de Chincha en este caso, en el que el agresor ha sido calificado como “el monstruo de León”, y continúa privado de su libertad en el calabozo de la sede policial.

EL DATO: La madre de la menor no estaba enterada de lo sucedido recién al volver del trabajo conoció el terrible drama por el que pasaba su hija. Las diligencias continúan en la sede policial y del Ministerio Público.

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