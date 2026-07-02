La Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT) del Distrito Fiscal de Ica, brindó atención integral y especializada a una menor de edad, de iniciales F.M.T.T., presunta víctima del delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, garantizando su acompañamiento durante las diligencias fiscales y judiciales.

Asisten a menor

Tras la denuncia presentada por los familiares de la agraviada, el equipo multidisciplinario de UDAVIT, liderado por la abogada Anamelba Ramírez Chacaliaza, intervino el domingo 28 de junio como parte del turno penal, activando el protocolo de atención para víctimas y disponiendo las acciones necesarias para su incorporación al Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos.

Como parte de la intervención, profesionales de la unidad acompañaron a la menor durante la diligencia de entrevista única realizada en la Cámara Gesell, asegurando que esta se desarrollara en un ambiente adecuado y con enfoque de protección de derechos.

De manera complementaria, la menor recibió soporte emocional por parte del área de Psicología, mientras que sus familiares fueron orientados y asistidos por las áreas Legal y Social, con la finalidad de fortalecer su protección y garantizar el acceso a una atención integral.

“El Ministerio Público, a través de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal de Ica, reafirma su compromiso de brindar una atención oportuna, humanizada y especializada a las víctimas de delitos, velando por la protección de sus derechos y contribuyendo a su recuperación durante el proceso de administración de justicia”, señaló la Fiscalía.

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