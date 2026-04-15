El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó seis meses de prisión preventiva contra Rober Oliver Huaroto Bendezú (38), investigado por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una menor de 13 años.

Prisión preventiva

La medida cautelar fue impuesta el 08 de abril de 2026, durante la audiencia de prisión preventiva, luego de que el magistrado escuchara y evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del imputado, verificando el cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como la jurisprudencia aplicable.

De acuerdo a las diligencias preliminares, el incidente se produjo el 5 de abril, aproximadamente a las 7:10 de la noche, cuando la madre de la agraviada la embarca en una mototaxi con una bolsa de azúcar, dicha unidad móvil era conducida por el imputado, quien la traslada hasta su domicilio en el distrito de La Tinguiña.

Al llegar al destino, Huaroto Bendezú habría descendido del vehículo para realizar tocamientos indebidos en las partes íntimas de la menor, sujetándola a la fuerza. No conforme con ello, el investigado ingresó a la vivienda de la víctima bajo el pretexto de entregar el producto, donde continuó con los forcejeos e intentos de tocamientos, cesando su accionar solo ante los gritos y la resistencia física de la adolescente. La intervención policial se produjo poco después, tras la alerta dada por los familiares de la menor durante un patrullaje preventivo en la zona.

Cabe precisar que el delito atribuido se encuentra previsto en el Artículo 176-A del Código Penal, el cual sanciona drásticamente los actos de connotación sexual realizados sin el libre consentimiento y, con mayor severidad, cuando la víctima es menor de edad.

La medida coercitiva de prisión preventiva se computa desde el momento de la detención, el 05 de abril de 2026, y se extenderá hasta el 04 de octubre de 2026.

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