El peruano Ignacio Buse estuvo cerca de dar la sorpresa en su debut en Roland Garros, pero terminó cayendo ante el ruso Andrey Rublev, undécimo favorito del torneo, en un intenso duelo que se extendió por más de tres horas y media. El tenista nacional forzó al reciente campeón de Hamburgo a exigirse al máximo antes de imponerse por 6-3, 6-7(6), 6-3 y 7-5.

A sus 22 años, en su segunda participación en el cuadro principal de un Grand Slam —tras su debut en el Abierto de Estados Unidos del año pasado—, Buse dio un importante paso en su carrera profesional, consolidando su proyección en el circuito.

Mediante sus redes sociales, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) resaltó la actuación de ‘Nacho’ Buse y señaló que su desempeño logró emocionar a todo el país.

“Ignacio Buse, primera raqueta nacional e integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, emocionó a todo el país con una actuación inolvidable en su debut en el Roland Garros 2026, en Francia”, indicó en su publicación.

“Más allá del resultado, ‘Nacho’ dejó el alma en cada punto y confirmó que atraviesa el mejor momento de su carrera, luego de conquistar el ATP 500 de Hamburgo y escalar hasta el puesto 31 del ranking en vivo. Hoy, millones de peruanos vibraron contigo. Gracias por tu entrega, tu garra y por defender al Perú con el corazón”, agregó.