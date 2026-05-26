Melanie Martínez no dudó en responderle a Christian Domínguez, luego de que el cantante arremetiera contra quienes cuestionan su próxima boda con Karla Tarazona. Además, el cumbiambero calificó de “migajera” a la conductora de radio, quien está próxima a contraer matrimonio civil con él.

“Es gente envidiosa, infelices, pero qué se hace. Nosotros ni los miramos, jajaja, estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño. Los vemos chiquitos y solo les damos lo que queremos, migajas para que tengan qué decir, pues da lástima”, escribió el cumbiambero.

Tras conocer lo señalado, Melanie respondió con ironía y se burló de las declaraciones del líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“ No sabes lo dolida que estoy, lo picona que estoy. No sabes cómo me duele que te cases luego de 17 años que me he deshecho de ti. Mira, voy a llorar ”, expresó en el podcast ‘Q’Bochinche!’.

“ Me da risa. Contestaste, ¿te dolió lo que he dicho no?, para que contestes, diciendo que no te gusta contestar. Te debe haber dolido y las cosas que duelen es porque son verdad. Yo no he dicho ninguna mentira ”, agregó.

Las declaraciones de Martínez no se detuvieron ahí, ya que avivaron la controversia al referirse a Karla Tarazona como “migajera”.

“ Estás en su sub-suelo brother, más abajo no puedes caer. Tú te denigras solito. Quien se encarga de hacer una porquería de su vida y de generar su propia infidelidad eres tú. Tú eres el que falla, el que pone cuernos, el que es infiel, el que dice tonterías, el que demanda a sus exmujeres, hacer una mier*** su vida. Para migajera, otra. Ya te vas a casar con ella. A mí no me vas a decir que me dejas migajas, cuando te vas a casar con una que se quedó con las migajas que dejaron las demás. No me friegues ”, sostuvo.

Domínguez a Melanie Martínez por criticar su boda con Karla Tarazona: “Gente envidiosa”

Christian Domínguez respondió con firmeza a Melanie Martínez y a quienes critican su próximo matrimonio con Karla Tarazona. El cantante afirmó, mediante un mensaje enviado a ‘América Hoy’, que los comentarios sobre su relación sentimental no le afectan.

“¿Sabes una cosa? La primera vez me lo dijeron, pero no creí, pero no sabía que les molestara tanto que me case algunas personas. Bueno, lo siento, no quise incomodar”, manifestó el cumbiambero.

El artista también indicó que optó por no continuar avivando la controversia tras ver las reacciones que surgieron en redes sociales y programas de espectáculos.

“ Pensaba responder, pero al mirar los comentarios de las personas por sus lúdicas declaraciones, ya no es necesario. Creo que hay personas que les gusta arruinarse solitas o hacerse haraquiri. Entonces, yo seguiré produciendo y avanzando feliz ”, agregó.

No obstante, el cantante se mostró más tajante y arremetió contra sus detractores con duros calificativos.

“ Aquí lo que se busca es decir algo malo y listo, buscar el morbo, el escarnio, deseando lo malo, lo peor que te puede suceder (...) Eso es, es gente envidiosa, infelices, pero ¿qué se hace? Nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño. Los vemos chiquitos y solo les damos lo que queremos, migajas para que tengan qué decir, pues dan lástima ”, sentenció.

Las declaraciones del artista se dieron después de que Melanie Martínez cuestionara la estabilidad de la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona.

“ Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. ¿Tú te acuerdas? Ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio ”, expresó Martínez.

La exesposa del líder de Gran Orquesta Internacional también sostuvo que Christian habría reincidido en las mismas actitudes en más de una ocasión.

“ Con ninguna se pudo casar, bueno, porque estaba casado con Tania, pues no, incluso conmigo se casó religioso, civil, pero válido, el civil no fue. Ahora que ya por fin se divorció, obviamente ya no tiene excusa, pues no, para darle de larga ”, refirió.