El coordinador provincial de juntas vecinales de seguridad ciudadana, Julio Pacori Romero, enfatizó que existe un déficit de policías en Tacna, ya que solo se cuenta con 1 935 efectivos, los cuales son insuficientes para proteger a 450 000 habitantes de la región.

Aseguró que la situación se ha visto agravada con el traslado de más reos de alta peligrosidad hacia el Penal de Challapalca, lo que ha conllevado a que sus familiares y allegados al mundo del hampa se trasladen hasta la Ciudad Heroica. Así lo señaló en entrevista con Correo.

Incremento de actos delictivos

En ese sentido remarcó debe erradicarse dicho establecimiento penitenciario debido a que el incremento de su población carcelaria ha generado el aumento de actos delincuenciales.

Asimismo aseguró que el penal no reúne las condiciones para ser considerado de máxima seguridad porque se han suscitado asesinatos dentro de sus celdas y filtraciones de equipos de comunicación.

Extorsiones desde el penal

Apuntó que jefe de la Policía en Tacna general Helbert Luna Velarde en su informe dio cuenta de la desarticulación de bandas criminales de extranjeros y peruanos. Pacori está convencido de que estos grupos que extorsionan a través del sistema “gota a gota” son familiares o están ligados a internos del penal donde en diferentes operativos se han encontrado artefactos de comunicación.

“Tenemos un déficit de efectivos policiales, contamos con 1 935 policías hasta abril del 2026, creo que no es suficiente para 450 mil habitantes acá en Tacna, que vengan más delincuentes agrava la situación y la Policía no se abastece”, refirió el coordinador de juntas vecinales.

Comunidad debe organizarse

Finalmente invocó a la comunidad a tomarse un tiempo para organizarse y ponerse en pie de lucha para frenar los actos delictivos a través de actividades conjuntas con las juntas vecinales, la Policía, la Fiscalía, Seguridad Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.