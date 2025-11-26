El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, a cargo del magistrado Jhiner Julian Najarro Laura, resolvió imponer siete meses de prisión preventiva contra Jairo Escobar Rengifo, procesado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una menor de 9 años de edad.

Violencia sexual

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de 2025, cuando personal de serenazgo del distrito de Salas, fue alertado sobre una denuncia de tocamientos indebidos en una vivienda ubicada en la Asociación Los Huertos de Santa Mónica del centro poblado de Villacurí, (conocido como Barrio Chino-Salas, Ica).

Al llegar al lugar, la policía encontró a la menor y recibió información de que había sido víctima de tocamientos en sus partes íntimas por parte del imputado. La niña sindicó a Escobar Rengifo como el responsable, señalando que la llevó a una habitación y allí cometió el acto de connotación sexual.

Tras el análisis de los fundamentos jurídicos y de las evidencias presentadas por el Ministerio Público, el Juzgado determinó que la medida de siete meses de prisión preventiva resulta proporcional y absolutamente necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación.

En consecuencia, dispuso el inmediato internamiento del imputado Jairo Escobar Rengifo en el establecimiento penitenciario que el INPE designe, medida que se computará desde el día de su detención, el 20 de noviembre de 2025, y tendrá vigencia hasta el 19 de junio de 2026.

