Una estudiante denunció en la comisaría Emilio Román Saravia haber sido víctima de tocamientos indebidos. La agraviada en compañía de su padre y de la policía acudieron a la plaza de armas del distrito de Grocio Prado, en donde fue ubicado y detenido el chófer M. Torres (31), sindicado de ser el autor de los hechos deplorables en agravio de la menor que había abordado su vehículo de servicio de transporte público.

Hechos denunciados

La denunciante de 16 años salió de su vivienda en Grocio Prado para acudir a su centro de estudios en Chincha Alta. En esas circunstancias aborda el auto de su agresor. El sujeto al tenerla sola comienza con acecharla. Este, pese a que se trataba de una menor, le decía sí podían ser novios para besarla. Luego, la cogió de la mano y en tres ocasiones realizó tocamiento en la pierna de la víctima.

La menor contó a su padre lo que había pasado en el trayecto y enseguida ambos fueron a la delegación de Grocio Prado para presentar la denuncia. Por referencia de la agraviada comenzó a realizarse la búsqueda del chófer por el perímetro de la plaza de armas del distrito. En este lugar, se realizó la detención de Torres, quien es acusado por la presunta comisión del repudiable acto. El sujeto permanece detenido, mientras continúan las diligencias de ley.

