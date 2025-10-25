Por inmediaciones del sector conocido como Barrio Progreso, en el distrito de Grocio Prado, fue detenido un mototaxista acusado de realizar tocamiento indebido a una menor de edad. La víctima de 16 años, en compañía de su abuela presentó la denuncia respectiva en la comisaría Emilio Román Saravia, proporcionando las características de su agresor, quien permanece detenido en la sede del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha.

Denuncian a sujeto

La denunciante en circunstancias que se encontraba por la entrada de Napa es abordada por un hombre que conducía un mototaxi. El sujeto al detenerse frente a ella busca una distracción para que suba a la unidad. La menor mostró renuencia, pero este no se detuvo y antes de que grite por ayuda, la obliga a subir. A empujones consigue sentarla en la cabina del piloto e inmediatamente él también aborda.

La adolescente quedó vulnerable ante el mototaxista. El agresor abusando de su fuerza realizó tocamientos indebidos en varias partes del cuerpo de su víctima. Además, amenazaba con llevarla a un hospedaje para abusar de ella. Después de haber pasado esta terrible escena, la menor acude con su abuela y comienza a relatar el ataque. Fue así como, ambas deciden ir a la comisaría de Grocio Prado para denunciar el caso.

Los agentes comenzaron a realizar la búsqueda del mototaxista, siendo ubicado por Barrio Progreso. Se trata de Y. Hernández (25), reconocido por la agraviada y llevado a la delegación distrital para las investigaciones correspondientes. Luego, fue puesto a disposición del Depincri Chincha, en donde permanece detenido mientras la fiscalía de turno continúa con las diligencias por el deplorable acto.

Cabe indicar que la semana anterior, en este mismo distrito, una niña fue interceptada en la vía pública por un obrero y llevada por este en un automóvil hasta un hospedaje. En este lugar, ocurrió el abuso sexual. La víctima recurrió a su tío y tras presentarse la denuncia en la comisaría se consiguió identificar la placa del vehículo y posterior detención del agresor por el delito de violación sexual de menor de edad.

