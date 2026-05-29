El regidor de la Municipalidad Distrital de Grocio Prado, Nicolás Yataco Fox, solicitó en sesión de concejo la aplicación de penalidades a las empresas constructoras que están a cargo de la ejecución de las obras.

Sesión de concejo

Según el concejal durante las visitas con fines de fiscalización realizadas a los trabajos que cuentan con inversión pública se evidenció la ausencia del personal clave. Detalló que en una de las obras (colegio Yataco) no encontró al supervisor, ni al residente, por ello considera que debe penalizarse a la empresa.

El concejal manifestó que la ausencia del personal no es reciente en las obras. “Eso preocupa, y no viene de ahora, viene de hace tiempo, recomiendo al responsable que se tomen las penalidades, que se tomen acciones”, dijo Nicolás Yataco.

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