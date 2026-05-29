Entre aplausos, oraciones y visibles muestras de emoción, los vecinos del barrio La Pascana recibieron nuevamente al Sagrado Madero, símbolo de fe y tradición para decenas de familias pisqueñas.

El histórico madero retornó a su capilla luego de permanecer 17 días en trabajos de reparación y mantenimiento especializados, devolviendo la alegría y devoción a los fieles del sector.

Fe en la zona

Según se informó, un carpintero especializado estuvo a cargo de la restauración y aseguramiento de la antigua madera, mientras que el rostro del Cristo recibió delicados retoques de mantenimiento para preservar esta importante imagen religiosa.

Asimismo, se dio a conocer el cronograma de las Solemnes Fiestas del Sagrado Madero del barrio La Pascana, que contempla actividades religiosas desde el 23 al 31 de mayo, incluyendo adoración a la Santísima Cruz, visitas a familias devotas, serenata y un recorrido procesional programado para el domingo 31 desde las 12:30 del mediodía.

Los responsables de la capilla informaron además que todos los vecinos del barrio ya pueden inscribirse como socios del Sagrado Madero, fortaleciendo así la participación de la comunidad en la preservación de esta histórica tradición religiosa.

“Señor, bendice al sector La Pascana y a todas sus familias”, expresaron los fieles durante la emotiva jornada de reencuentro espiritual.

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