El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, anunció la restauración de la tradicional Cruz de La Pascana y la ejecución de obras integrales en la calle Independencia, luego de reunirse con vecinos del sector que expresaron su preocupación por el deterioro y caída del histórico madero religioso ocurrido durante una festividad local.

Restauración de madero

La reunión se realizó como parte de las acciones de diálogo con organizaciones y vecinos de distintos sectores de la provincia. Durante el encuentro, los moradores del barrio La Pascana manifestaron su inquietud por la situación de la cruz, considerada uno de los símbolos religiosos y culturales más representativos de la zona.

El histórico madero, de más de 131 años de antigüedad, se quebró en dos partes el pasado domingo 3 de mayo de 2026, mientras era manipulado por feligreses durante las actividades festivas realizadas en honor a la cruz. Según relataron algunos asistentes, el incidente ocurrió cuando intentaban descender la estructura religiosa.

Pese a la caída, la imagen del Señor colocada en la cruz no sufrió daños, hecho que fue interpretado por varios vecinos y creyentes como una señal de fe y protección divina.

Tras escuchar los pedidos de la población, el alcalde provincial de Pisco, se comprometió a ejecutar la restauración del madero, con el objetivo de preservar una tradición profundamente arraigada en la identidad religiosa e histórica de la comunidad pisqueña.

Además de la restauración de la cruz, la comuna provincial anunció el próximo inicio del proyecto integral de mejoramiento de la calle Independencia, obra que contempla la renovación de pistas, veredas y sardineles en varias cuadras del sector.

De acuerdo con lo informado, el proyecto incluirá también la implementación de un bulevar urbano orientado al embellecimiento del entorno y al fortalecimiento del circuito turístico e histórico de la ciudad.

Uno de los componentes más destacados de la obra será la instalación de paneles informativos e imágenes históricas en los sardineles, los cuales narrarán el ingreso de la expedición libertadora a Pisco. Según la tradición histórica local, la expedición habría recorrido precisamente esta zona antes de dirigirse hacia la Plaza de Armas y establecerse en lo que actualmente se conoce como el Club Social Pisco.

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