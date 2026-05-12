En una ceremonia marcada por la emoción y el compromiso, 29 parejas formalizaron su unión durante el primer matrimonio civil 2026, realizado en la Municipalidad Provincial de Pisco, a cargo del alcalde provincial Pedro Fuentes.

Uniones civiles

El evento reunió a decenas de familiares y amigos que acompañaron a los contrayentes en este importante paso, donde las parejas dieron el “sí” ante las autoridades, consolidando legalmente sus relaciones en una jornada llena de alegría y momentos emotivos.

Durante la ceremonia, se resaltó la importancia del amor, el respeto mutuo y la unión familiar como pilares fundamentales para la convivencia en pareja. Las autoridades destacaron que este tipo de iniciativas busca facilitar la formalización de las uniones civiles y fortalecer el núcleo familiar en la provincia.

Tras la oficialización de los matrimonios, las parejas recibieron obsequios y participaron en una sesión de fotografías como recuerdo de la actividad comunitaria.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO