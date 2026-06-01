El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, confirmó que 386 mesas de sufragio fueron reasignadas en nuevos locales de votación en todo el país debido a huelgas y tomas en los centros de sufragio inicialmente designados para el desarrollo de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

“(Se quiere) mover lo menos posible, con la finalidad de que el elector vaya siempre a su local de votación”, añadió.

Pachas identificó dos casos críticos entre los locales afectados. “La (Universidad) Nacional de Guzmán y Valle y la de Ucayali siguen en problemas internos, y esas mesas han sido reasignadas a otros locales”, precisó.

Percances

El organismo electoral reportó retrasos en el traslado de material electoral en Piura por restricciones de tránsito vinculadas al paro agrario, según el Mapa de Alerta de Conflictos Electorales (MACE) de la ONPE.

Otro caso es el de Alto Amazonas, donde se interrumpió el despliegue por bloqueos de vías debido a huelgas del sector arrocero.

Asimismo, Purús, en Ucayali, registra la restricción operativa del aeropuerto local, única vía de acceso a la zona, hecho que amenaza el despliegue y repliegue de los insumos electorales.

El MACE registra movilizaciones activas del sector agrario en Lambayeque y San Martín, mientras que en La Libertad las organizaciones agrarias evaluaban sumarse a las protestas.

Supervisión

El organismo electoral también evalúa posibles daños en centros de sufragio de Ica tras el sismo de magnitud 6.1 y en Lima monitorea manifestaciones universitarias con potencial impacto en el proceso.

Además, el personal de la ONPE enfrentó situaciones de hostilidad directa en Cajamarca, Piura y Lima provincias, donde se reportaron insultos y actos hostiles en las capacitaciones electorales.

Pachas recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local en la plataforma habilitada.