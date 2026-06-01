Un hombre de 30 años perdió la vida tras ser atacado con arma de fuego en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió a pocos metros de su vivienda, ubicada en la asociación Taller de los Niños, cuando permanecía en la vía pública acompañado de dos mujeres.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, la víctima fue identificada como Julio César Casanova Silva. Las autoridades informaron que recibió al menos nueve disparos en diferentes partes del cuerpo, lo que le provocó la muerte en el lugar.

🔴🔵 SJL: Hombre es asesinado a balazos mientras consumía bebidas alcohólicas cerca de su domicilio.



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Cámaras registraron el ataque

Las grabaciones de seguridad de la zona captaron los instantes previos al homicidio. En las imágenes se observa la llegada de cinco personas por el pasaje Cádiz, quienes se dirigieron directamente hacia donde se encontraba Casanova Silva.

Según las grabaciones, uno de los sospechosos se mantuvo a cierta distancia mientras observaba los alrededores. De acuerdo con las investigaciones preliminares, su función habría sido vigilar la zona y alertar ante cualquier movimiento que pudiera afectar el plan del grupo.

Pocos segundos después se produjo el ataque armado. Los disparos fueron realizados a corta distancia y generaron alarma entre los vecinos que se encontraban cerca de la escena.

¿De quién sospecha la familia?

Tras conocerse lo ocurrido, familiares de la víctima llegaron al lugar y protagonizaron escenas de dolor. Durante las diligencias también señalaron como presunto responsable a un sujeto conocido con el alias de “Ruso”.

La investigación quedó en manos de los agentes de la comisaría de Bayóvar. Entre las hipótesis que manejan las autoridades figura un posible ajuste de cuentas, aunque el caso continúa en proceso de esclarecimiento.

Los videos registrados por las cámaras de vigilancia serán analizados para identificar a cada uno de los participantes en el crimen. Asimismo, la Policía busca determinar cuál fue el rol que cumplió cada integrante del grupo durante el ataque.