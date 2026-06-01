Se viene convocando a todas las parejas de marinera norteña y tondero, a participar del IX Concurso Nacional de estos bailes tradicionales de Piura, que lleva el nombre del campeón de campeones César Zapata Espinoza, que cerrará las actividades del 201 aniversario de la Heroica Villa.

Se espera reunir a cientos de los mejores exponentes de todo el país el domingo 28 de junio, en el coliseo del Colegio Santa María, en Piura, así lo informó Percy Espinoza Goicochea, responsable técnico.

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PREMIOS

Se contará con banda de músicos de la Heroica Villa, quienes acompañarán a las parejas en su presentación y se entregará escapulario, banda, escudo, medallas, diplomas y trofeo a quienes suban al podio de los ganadores.