Accidente. Efectivos de la Unidad de Emergencia de Carreteras de La Oroya y agentes de la Comisaría PNP La Oroya, auxiliaron a heridos en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 23 de la Carretera Central, tramo La Oroya–Huancayo.

La camioneta Great Wall Volex de placa B1U-518, conducida por José Alberto Porras Flores, protagonizó un choque lateral seguido de despiste y volcadura y terminó a orillas del río Mantaro.

El otro vehículo involucrado fue un tractocamión Volvo FH 6x4 con cisterna, de placas B7X-947 y W4C-973, conducido por Juan Carlos Espíritu Villar.