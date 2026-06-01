El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, anunció la realización de un paro de 24 horas en Lima y Callao programado para este martes 2 de junio. El dirigente explicó que la medida responde a la falta de avances en el cumplimiento de acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.

Así lo anunció durante una entrevista en RPP, donde precisó que la decisión involucra a empresas formales de transporte urbano. Según indicó, estas unidades operan bajo autorización de la Autoridad de Transporte Urbano en ambas jurisdicciones.

Vargas señaló que el paro será acatado por la totalidad de empresas de transporte regular que operan en Lima Metropolitana y el Callao. Este grupo concentra una parte importante de los viajes diarios que se realizan en la capital.

El dirigente aclaró que la medida no incluye a sistemas concesionados como el Metropolitano ni a los corredores complementarios. En ese sentido, precisó que la paralización está enfocada en las empresas de transporte urbano convencional.

¿Cómo se ejecutará la protesta?

Vargas explicó que la protesta se desarrollará mediante el apagado de motores durante toda la jornada del paro. Esta modalidad busca reflejar la suspensión total del servicio en las rutas operadas por los gremios.

El dirigente no descartó que algunos sectores evalúen movilizaciones hacia Palacio de Gobierno. Estas acciones, según indicó, aún están en evaluación dentro de la organización del sector.

¿A qué responde este nuevo paro?

El presidente de la CTU indicó que el principal pedido está relacionado con la emisión de un decreto de urgencia que formalice un subsidio para el transporte urbano. Este compromiso, según señaló, fue acordado previamente en reuniones con el Ejecutivo. Asimismo, indicó que no habrá más diálogo con el Ejecutivo tras un acuerdo de ambas partes que aún no ha sido cumplido.

“Posibilidad de diálogo, no, porque ya no hay nada que conversar. Se ha conversado hace 3 meses, se llegó a un acuerdo y está en manos de ellos emitir el decreto. Aceptar que nos den una explicación es probable, podemos ir a conversar, es lo civilizado. Pero que nos digan que no va a salir o que tienen alguna dificultad, ya lo hubieran hecho hace un mes. Nosotros hemos tomado la decisión de que necesitamos que salga el decreto de urgencia. No sale el decreto de urgencia, el paro va adelante”

El dirigente sostuvo que el sector espera únicamente la emisión del marco normativo que permita aplicar el subsidio. Según afirmó, sin ese documento no es posible ejecutar lo acordado.

Vargas precisó que el tema del subsidio fue abordado en mesas de trabajo con distintas autoridades del Ejecutivo. En esas reuniones, según indicó, se establecieron lineamientos para su aplicación en el transporte urbano.

El esquema contemplaba mecanismos de compensación vinculados al consumo de combustible en el servicio de pasajeros. Sin embargo, señaló que hasta el momento no se ha publicado el decreto correspondiente para el sector urbano de Lima y Callao.

El dirigente agregó que solo otros rubros del transporte habrían recibido la formalización del beneficio. En contraste, el transporte urbano de la capital continúa a la espera de la norma que permita su implementación.

Vargas advirtió que la paralización afectará a la mayoría de rutas urbanas en Lima y Callao durante toda la jornada del 2 de junio. Las empresas involucradas concentran gran parte de los desplazamientos diarios de la población.

El trabajador de transporte señaló que la continuidad de la medida dependerá de la respuesta del Ejecutivo. Mientras tanto, el sector mantiene su posición a la espera de la publicación del decreto solicitado.