Al menos cuatro maceteros instalados en los Portales de Luren resultaron dañados durante un acto vandálico ocurrido la madrugada del domingo en pleno centro de la provincia de Ica.

Daños públicos

Según las imágenes de seguridad, el hecho ocurrió alrededor de las 2:13 de la mañana, cuando dos sujetos transitaban por la zona ubicada frente al atrio principal del Santuario de Luren. En determinado momento, uno de ellos, que caminaba sin polo, derribó violentamente uno de los maceteros y continuó su recorrido mientras se escuchaban nuevos golpes que evidenciarían daños a otras estructuras ornamentales.

Durante una inspección realizada horas después, se constató la gravedad a los maceteros que fueron afectados. Uno de ellos quedó prácticamente inservible debido a los daños sufridos, mientras que otros terminaron volcados sobre la vereda. Estas estructuras forman parte del mobiliario urbano colocado durante la remodelación del entorno del templo culminada en 2019.

El hecho ha despertado críticas entre los vecinos, quienes cuestionaron la ausencia de vigilancia en una de las zonas más emblemáticas y visitadas de Ica. Asimismo, recordaron que el sector recibe diariamente a fieles, turistas y familias, por lo que demandaron una mayor presencia de Serenazgo y la Policía.

Los testimonios recogidos entre los moradores coincidirían con las imágenes de videovigilancia, que registraron a un individuo comportándose de manera agresiva y vociferando improperios antes de destruir varios de los maceteros instalados frente al Santuario de Luren.

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