El atleta iqueño Pedro León Castañeda tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo 2026, desarrollado del 22 al 27 de mayo en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), en Lima, donde consiguió cuatro medallas en distintas pruebas de pista.

Disciplina deportiva

Compitiendo en la categoría de 70 a 74 años, el deportista logró la medalla de plata en la prueba de 800 metros planos y la medalla de bronce en los 1.500 metros, resultados que lo ubicaron entre los mejores exponentes de su categoría a nivel iberoamericano.

Además de sus logros individuales, Pedro León integró los equipos peruanos de relevos que alcanzaron importantes resultados. Junto a sus compañeros obtuvo la medalla de oro en la posta 4x100 metros y la medalla de bronce en la posta 4x400 metros, sumando así un total de cuatro medallas durante el certamen.

La destacada actuación del atleta representa un importante logro para el deporte iqueño y evidencia el alto nivel competitivo que mantienen los deportistas máster del país. Su desempeño también pone en valor la práctica deportiva como una actividad que puede mantenerse y desarrollarse con éxito a cualquier edad.

Pedro León Castañeda reside actualmente en la ciudad de Ica y es recordado por haber vivido durante varios años en la Unidad Vecinal Víctor Manuel Maurtua, donde forjó parte de su trayectoria personal y deportiva.

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