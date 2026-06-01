La escena electrónica peruana se prepara para recibir a uno de los artistas más destacados del momento. El DJ y productor francés HUGEL se presentará el próximo 16 de octubre de 2026 en Paradiso Lima, en una jornada dedicada al Afro House y los sonidos electrónicos de influencia latina y mediterránea.

El evento contará además con la participación de Tom Enzy y Pietro Pizzorni, completando un cartel que promete reunir a miles de seguidores de la música electrónica en la capital peruana.

Uno de los referentes del Afro House global

HUGEL se ha consolidado como uno de los principales exponentes del movimiento Afro Latin House gracias a una propuesta musical que combina influencias afro, latinas, tribales y mediterráneas.

Actualmente, el artista registra más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y suma miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionándose entre los productores más escuchados de la escena electrónica internacional.

Entre sus producciones más populares destacan temas como I Adore You, Morenita, Jamaican (Bam Bam), It Feels So Good, Forever y su reconocido remix de Bella Ciao.

De Marsella a los principales festivales del mundo

Originario de Marsella, HUGEL comenzó su carrera mezclando vinilos desde los 16 años. Entre sus principales influencias figuran Carl Cox, Laurent Garnier, Daft Punk y David Guetta.

Su trayectoria lo ha llevado a actuar en festivales y escenarios de renombre internacional como Tomorrowland, EDC Las Vegas, BPM Festival y Untold.

Tom Enzy y Pietro Pizzorni completan el cartel

La noche también contará con la presencia de Tom Enzy, artista conocido por sus sets enfocados en house comercial, latin grooves y sonidos orientados a festivales.

Por su parte, Pietro Pizzorni aportará una propuesta musical que fusiona house, tech house y ritmos orgánicos, consolidándose como uno de los talentos emergentes del circuito electrónico.

Producción estará a cargo de Vastion

La organización del evento estará a cargo de Vastion, empresa especializada en entretenimiento y espectáculos de música electrónica en Perú.

La productora ha participado en la realización de eventos y franquicias internacionales como ULTRA Peru, RESISTANCE Lima y Don’t Let Daddy Know.

Los organizadores señalaron que las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster Perú