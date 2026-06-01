Los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana – Coprosec Chincha, en sesión extraordinaria aprobaron solicitar al Ministerio del Interior (Mininter) que la provincia sea declarada en emergencia. Sin embargo, este trámite enfrentó retraso debido a la falta de puntualidad en la entrega del informe técnico estadístico de parte de algunas instituciones públicas.

Seguridad ciudadana

“(…) a veces no tenemos una cultura en el sentido de la puntualidad”, señaló la alcaldesa Silvia Barrios, al asegurar que las instancias públicas correspondientes no entregaron en breve plazo el informe requerido. Con ello generaron retraso en la elevación del acta, al Mininter, del acuerdo arribado por las autoridades participantes del Coprosec.

La autoridad municipal precisó que el requerimiento de su gestión es el incremento de personal policial para la provincia de Chincha, al igual que el número de unidades para patrullaje. De manera adicional la entidad aportará en el mantenimiento de patrulleros para que puedan volver a ser utilizadas en la seguridad ciudadana.

Por su parte, la subprefecta provincial Karla Campos, gestora de la solicitud de declaratoria de emergencia, mencionó que falta compromiso de parte de las autoridades en el trabajo por la seguridad. Precisó además que su institución cumplió con la entrega del informe técnico.

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