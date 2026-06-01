La secundaria es una de las etapas más importantes en la formación de los estudiantes. Es durante estos años cuando comienzan a definirse intereses, habilidades y metas vinculadas al futuro académico y profesional. Sin embargo, en muchos casos, este proceso todavía carece de un acompañamiento estructurado que permita a los escolares tomar decisiones más informadas sobre su futuro. Para María Mor, directora senior de desarrollo de mercado de College Board LATAM, acompañar este proceso desde las instituciones educativas implica ir más allá de las evaluaciones tradicionales.

“Supone entender al estudiante en distintas dimensiones: su desempeño académico, pero también sus intereses, motivaciones y proyección a futuro. Al hacerlo, las instituciones educativas pueden tomar decisiones basadas en información concreta y mejorar los resultados de forma sostenida”, señaló.

En ese contexto, herramientas como PIENSE, enfocada en medir el rendimiento académico, y CEPA, orientada a identificar intereses y motivaciones vocacionales, permiten construir una visión más integral del estudiante y fortalecer la toma de decisiones en momentos clave de la secundaria.

El uso de esta información también permite que colegios y familias puedan anticiparse a posibles dificultades académicas o vocacionales, brindando orientación más personalizada y acompañamiento oportuno.

En paralelo, cada vez más estudiantes peruanos consideran la posibilidad de acceder a oportunidades de educación superior fuera del país como parte de su proyecto de vida. Esta tendencia viene impulsando un mayor interés por herramientas y evaluaciones internacionales.

En ese escenario, el SAT se ha consolidado como una de las pruebas más reconocidas para procesos de admisión universitaria en el extranjero. El examen evalúa habilidades en lectura, escritura y matemáticas, y es utilizado por instituciones educativas en más de 60 países.

Actualmente, Perú ocupa el cuarto lugar en América Latina en número de estudiantes que presentan esta evaluación, reflejando un creciente interés por acceder a oportunidades académicas internacionales, especialmente en carreras vinculadas a Ingeniería, Negocios y Ciencias de la Información.

“Fortalecer el acompañamiento desde la secundaria no solo impacta el presente académico de los estudiantes, sino también su capacidad de construir un proyecto de vida con mayores oportunidades en un mundo cada vez más conectado”, afirmó Matthew Chovanec, director de mercados internacionales de College Board.

Fest26 reunirá opciones de educación superior

Como parte de las iniciativas orientadas a estudiantes y familias, los próximos 13 y 14 de junio se realizará el evento Fest26.

Durante el encuentro, se presentarán alternativas de educación superior en Perú y el extranjero, además de información sobre herramientas como PIENSE, CEPA y SAT.

Los organizadores también ofrecerán recursos gratuitos y materiales de preparación para estudiantes interesados en continuar sus estudios dentro o fuera del país.