Cuatro iglesias coloniales del distrito de Orcopampa, en la provincia de Castilla, fueron blanco de la delincuencia durante los últimos días. Los ladrones ingresaron a los templos ubicados en las comunidades de Misahuanca, Tintaymarca, Orcopampa y Chilcaymarca, de donde sustrajeron objetos religiosos elaborados en oro y plata, así como rosarios, biblias, trajes litúrgicos y dinero proveniente de las limosnas.

De acuerdo con el reporte de Orcopampa al Día, los delincuentes habrían aprovechado las celebraciones patronales y otras actividades que congregaban a gran cantidad de pobladores en el distrito para actuar sin ser detectados. La ausencia de vigilancia en los recintos religiosos facilitó el ingreso y posterior robo de bienes considerados parte del patrimonio histórico y cultural de la zona.

Uno de los casos que más preocupación ha generado es el ocurrido en la iglesia de Misahuanca, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. En este templo, los sujetos habrían forzado los accesos hasta llegar a la sacristía, donde revisaron vestimentas y diversos objetos litúrgicos en busca de piezas de valor. Pese al saqueo, una biblia considerada de gran importancia histórica logró permanecer en el lugar.

La autoridad eclesiástica de Orcopampa condenó enérgicamente estos hechos y solicitó la inmediata intervención de la Policía Nacional y del Ministerio Público para identificar, ubicar y capturar a los responsables. Asimismo, pidió reforzar las medidas de seguridad en los templos para evitar nuevos atentados contra el patrimonio religioso de la provincia.

El padre Roque expresó su pesar por la pérdida de los bienes sustraídos y recordó que no es la primera vez que las iglesias de la zona son víctimas de la delincuencia. Señaló que años atrás los templos de Huancarama y Orcopampa también sufrieron robos similares, afectando valiosas piezas religiosas que formaban parte de la historia local.

El religioso ratificó que la desaparición de estos objetos trasciende el aspecto económico, ya que representa una grave afectación al legado histórico, cultural y espiritual de las comunidades.