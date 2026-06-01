Melissa Klug volverá a convertirse en abuela luego de que su hija mayor, Gianella Marquina, revelara este domingo 31 de mayo que está embarazada.

La joven abogada sorprendió a sus seguidores al revelar una noticia que había mantenido en absoluta reserva durante varios meses.

" Empieza una nueva etapa en nuestra vida, ahora en casita seremos 3, y no podemos estar más felices por la llegada de bebé “, escribió.

Marquina confesó sentirse emocionada por la llegada de su primer hijo, aunque también admitió que enfrenta esta nueva etapa con cierta incertidumbre y temor.

“ Sinceramente, no sé si algún día voy a poder explicar con palabras todo lo que siento, la felicidad inmensa, los nervios, la ilusión, los miedos bonitos y todos los cambios que mi mente y cuerpo han atravesado estos meses, realmente ha sido de locos pero en el sentido más bonito ”, agregó.

Por último, señaló que junto a su pareja vive con entusiasmo la dulce espera y cuenta los días para conocer a su bebé.

“ Ser mamá es, sin duda, el regalo más hermoso que me pudo dar Dios, el universo, los Ángeles y mi Angelita, que estoy segura que me lo envió con muchísimo amor ”, concluyó.