Los malos olores en el baño, el drenaje lento del agua o los atoros recurrentes son problemas comunes en muchas viviendas. Sin embargo, detrás de estas molestias suelen existir errores relacionados con la instalación, el diseño o el mantenimiento del sistema de desagüe.

Especialistas advierten que estas fallas no solo generan incomodidad para los habitantes del inmueble, sino que también pueden ocasionar filtraciones, daños estructurales y gastos de reparación que podrían evitarse con una adecuada planificación.

Errores frecuentes durante la instalación

De acuerdo con recomendaciones de especialistas de Matusita Tigre, algunos de los problemas más comunes en los sistemas de desagüe se originan por prácticas incorrectas durante la instalación.

Entre los errores más frecuentes figuran:

Calentar tuberías utilizando fuego directo.

Instalar tuberías con pendientes inadecuadas.

Omitir sistemas de ventilación sanitaria.

Realizar uniones deficientemente selladas.

Utilizar accesorios incompatibles con el sistema.

Verter agua excesivamente caliente por las tuberías de desagüe.

Estas prácticas pueden afectar el rendimiento del sistema y reducir significativamente su vida útil.

Los riesgos van más allá de los malos olores

Las consecuencias de una instalación incorrecta pueden ser más graves que un simple atoro o una fuga.

Las filtraciones de agua pueden deteriorar paredes, pisos y elementos estructurales de la vivienda, mientras que la humedad persistente puede favorecer la aparición de moho y otros problemas sanitarios.

Además, cuando existen instalaciones complementarias cercanas, como redes eléctricas, las filtraciones podrían incrementar el riesgo de cortocircuitos o incidentes mayores.

Tres recomendaciones para un sistema de desagüe eficiente

El ingeniero Jorge Alejandro Huarcaya Quiquia, supervisor del Departamento Técnico de Matusita Tigre, señaló que aplicar buenas prácticas desde el inicio es clave para evitar futuros problemas.

“Una instalación bien hecha no se nota cuando funciona, pero se sufre cuando falla. Por eso, aplicar buenas prácticas desde el inicio evita retrabajos, protege la estructura del hogar y da tranquilidad”, indicó.

1. Verificar la pendiente y el sellado

El especialista recomienda comprobar que el sistema tenga una pendiente adecuada, entre 1 % y 2 %, para facilitar el flujo correcto de las aguas residuales.

Asimismo, es importante realizar pruebas de estanqueidad para verificar que no existan fugas o filtraciones.

2. Garantizar una correcta ventilación

La ventilación sanitaria permite equilibrar las presiones dentro de las tuberías y evita la aparición de malos olores o sonidos anormales, como los gorgoteos.

También es fundamental instalar sifones en los puntos correspondientes para impedir el retorno de gases provenientes del sistema de desagüe.

3. Facilitar el mantenimiento

Los expertos recomiendan incorporar registros de inspección que permitan acceder fácilmente a las tuberías cuando sea necesario realizar limpieza o mantenimiento.

Además, aconsejan efectuar revisiones periódicas y limpieza preventiva al menos una vez al año mediante sistemas presurizados.

Una inversión en seguridad y tranquilidad

Los especialistas destacan que la calidad de los materiales y una instalación adecuada son factores determinantes para el correcto funcionamiento del sistema sanitario de una vivienda.

La prevención y el mantenimiento oportuno permiten evitar reparaciones costosas y contribuyen a preservar la seguridad, la salubridad y el valor del inmueble a largo plazo.