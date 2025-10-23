Los incendios provocados por fallas eléctricas siguen siendo una amenaza creciente en el país. Solo en 2024, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atendió 1,559 incendios originados por cortocircuitos, lo que equivale a más de cuatro siniestros diarios. La institución advierte que el 70% de los incendios urbanos se relaciona con problemas eléctricos, una cifra que exige reforzar la prevención en los hogares peruanos.

Para el Ing. Johnny Guerrero, especialista en electrificación de ABB en Perú, gran parte del riesgo se debe al desconocimiento sobre instalaciones seguras. “Muchas personas desconocen que toda vivienda debe contar con interruptores termomagnéticos para protegerse contra cortocircuitos y sobrecargas e interruptores diferenciales para evitar que alguien se electrocute”, señaló.

A ello se suma la alta informalidad en el mercado eléctrico, que expone a los usuarios a adquirir interruptores falsificados o subestándar. “La educación del consumidor y la asesoría técnica son claves para reducir los riesgos eléctricos en el país”, afirmó Glen Chang, gerente general de Chang Comercial, y resaltó la importancia de comprar siempre en canales formales.

Ante este panorama, especialistas comparten cinco recomendaciones clave para evitar incendios eléctricos en casa:

Consejos para evitar incendios eléctricos en el hogar

Mantén la instalación en buen estado: Los cables y componentes se deterioran con el tiempo. Se recomienda una revisión anual por un técnico especializado. Instala interruptores termomagnéticos y diferenciales: Son la primera línea de defensa: Termomagnéticos que protegen contra sobrecargas y cortocircuitos; y los diferenciales que evitan descargas eléctricas y posibles electrocuciones No priorices el menor precio: El 40% de productos eléctricos vendidos en Perú serían falsificados o sin protección real. Guerrero enfatiza que la seguridad eléctrica es una inversión. “Desde ABB, aconsejamos verificar que los interruptores tengan logo en bajo relieve y marcado láser, señales de autenticidad y calidad”, añade el especialista. Elige marcas confiables y canales formales: Productos certificados garantizan protección, respaldo técnico y garantía. Evita el comercio informal. Reemplaza tomacorrientes o interruptores dañados: Si una placa chispea o presenta desgaste, debe cambiarse de inmediato. ABB ofrece su línea Origen, elaborada en policarbonato certificado y con opciones en aluminio, además de ocho colores para seguridad y diseño en el hogar.

Reducir el riesgo eléctrico es responsabilidad de todos. Una instalación segura, productos certificados y mantenimiento preventivo pueden marcar la diferencia entre un incidente y un hogar protegido.