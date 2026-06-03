La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chanchamayo, llevó a cabo la verificación conjunta del material electoral que será utilizado durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.

En presencia de personal del Jurado Electoral Especial de Chanchamayo, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, se abrió de manera aleatoria las cajas de material electoral.

La jornada se trató de comprobar que su contenido correspondiera a las mesas de sufragio asignadas.

Así, la primera caja electoral fue la N° 902577, destinada al centro poblado Sanchirio Palomar, ubicado en el distrito de San Luis de Shuaro.

Concluida la verificación, las cajas fueron cerradas nuevamente bajo estrictas medidas de seguridad y se incorporó el acta respectiva. Se dejó constancia de que el procedimiento se realizó conforme a los protocolos establecidos por la ONPE.

Despliegue

El jefe de la ODPE Chanchamayo, Luis Balbín Palomino, informó que el despliegue del material electoral se realizará de manera progresiva hacia los 123 locales de votación habilitados en las provincias de Chanchamayo y Satipo, priorizando los distritos y centros poblados más alejados. En esta jurisdicción se instalarán 1 026 mesas de sufragio para atender a 292 719 electores hábiles.