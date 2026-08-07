Dos mujeres fueron detenidas por agentes de la Comisaría PNP de Parcona durante un operativo policial desarrollado en el distrito, como parte de las acciones del plan “Impacto Ica 2026”. Las intervenidas son investigadas por su presunta participación en diversos hechos delictivos y por un supuesto vínculo con la banda criminal conocida como “Las Morochas del Callao”.

Detención policial

Las detenidas fueron identificadas como Socorro del Pilar Timoteo Gómez de 37 años, conocida con el alias de “Tomasa”, y Erika Fabiana Timoteo Gómez (47), alias “Bambucha”.

Según la información policial, ambas son investigadas por la presunta comisión de los delitos de banda criminal, estafa agravada en grado de tentativa y violencia y resistencia a la autoridad, este último en agravio de un efectivo policial que participó en la intervención.

Las autoridades sostienen que las investigadas habrían llegado desde Lima y que presuntamente pretendían cometer actos ilícitos en la región Ica. Tras la intervención, las detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley.

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