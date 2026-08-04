Un megaoperativo policial ejecutado desde la madrugada del lunes 3 de agosto en los sectores de Mollendo, Parcona y la calle Nueva Esperanza, en Ica, culminó con la detención de cuatro presuntos involucrados en delitos de tráfico ilícito de drogas (TID), homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego y otros ilícitos.

Red intervenida

La intervención fue dirigida por el jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, con participación de cuatro fiscales, agentes de la DINOES, SUAT, Divincri, personal de Inteligencia y cerca de 120 efectivos especializados, quienes allanaron de manera simultánea 13 inmuebles como parte de una investigación fiscal.

El operativo se inició a las 3:00 de la madrugada y concluyó a las 8:35 de la mañana, permitiendo la captura preliminar, por mandato judicial, de Numa Pompilio Manzanilla García (40), alias “Numa”; Mijael S. Vigil Flores (25); Dhariel Jhonaiker Martti Coa (27), investigados por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas; además de Jonathan Benito Rueda Carranza (40), quien registraba dos requisitorias vigentes por los delitos de omisión a la asistencia familiar y lesiones graves. Todos fueron trasladados bajo custodia policial tras culminar las diligencias en la División Médico Legal.

Como resultado de los registros, la Policía Nacional incautó una pistola semiautomática marca Pietro Beretta, calibre 6.35 mm, con el número de serie erradicado, una cacerina abastecida y 37 municiones, además de 59 celulares, S/ 6,200 en efectivo, una balanza electrónica, una cámara de seguridad, cuatro memorias USB, cuatro pasaportes peruanos, un carnet de patria de la República Bolivariana de Venezuela, un casco de motociclista vinculado a las investigaciones, un televisor, un DVR, una caja porta arma, documentos relacionados con armamento y una motocicleta Cross blanca sin placa de rodaje.

En cuanto a la droga decomisada, las autoridades reportaron el hallazgo de 744 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), dos bolsas con la misma sustancia pendientes de pesaje, aproximadamente 600 gramos de marihuana y una bolsa adicional de cannabis cuyo peso será determinado mediante las pericias correspondientes. Todo el material fue lacrado y puesto a disposición de los especialistas para establecer su naturaleza y su relación con la investigación en curso.

Durante una inspección a uno de los inmuebles intervenidos, el alto mando policial mostró parte del material incautado y precisó que las evidencias serían sometidas a los exámenes respectivos.

“Podemos observar producto cocaínico, al parecer pasta básica de cocaína, que va a ser sometido a las pericias correspondientes. Asimismo, encontramos un arma de fuego y municiones que también serán sometidas al levantamiento y análisis respectivo”, manifestó el general Roque Palomino, quien indicó que las diligencias continuaban para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

No obstante, la intervención también generó cuestionamientos por parte de familiares de uno de los detenidos. Los parientes de Mijael Vigil Flores afirmaron que el joven trabajaba en seguridad privada y realizaba servicio de delivery para sostener a su familia. Su hermano denunció presuntas irregularidades durante el allanamiento y sostuvo que “mi hermano trabaja, no se mete con nadie. Han venido por otra persona y se lo llevaron a él. Queremos que todo esto se aclare”. Asimismo, aseguró que presuntamente le habrían colocado droga y una balanza, versión que hasta el momento no ha sido corroborada oficialmente por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público.

Las investigaciones continúan bajo la conducción del Ministerio Público, mientras las evidencias incautadas serán sometidas a las pericias criminalísticas correspondientes.

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