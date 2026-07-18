Un operativo ejecutado por agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna permitió la intervención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Gánster del Sur”, en un hotel ubicado en la primera cuadra de la avenida Independencia, en la provincia de Ica. La acción policial se realizó alrededor de las 8:10 de la noche del jueves 16 de julio como parte del operativo denominado “Cordillera Blanca”.

Golpe policial

De acuerdo con la información policial, los intervenidos son Juan de Dios C.C. de 23 años, Cecilia Atencia Jara C. (19), Carlos Jesús Chocca C. (25), conocido con el alias de “Patrón”, y Betthzybeth Carolina Aragort S. (34), de nacionalidad venezolana. Todos son investigados por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, y contra el patrimonio, por presunta receptación.

Durante la intervención, los efectivos ingresaron al establecimiento y ubicaron a los sospechosos en distintos ambientes del inmueble. Según la información recabada, dos de ellos fueron encontrados en el quinto piso del hotel, mientras que Juan de Dios C.C. fue intervenido en el cuarto nivel.

La Policía informó que, durante el operativo, Carlos Jesús Chocca C., alias “Patrón”, se lanzó desde el cuarto piso del edificio en un intento por evitar su captura. Tras el hecho fue auxiliado por el personal policial y posteriormente trasladado al Hospital Santa María del Socorro, donde permanece internado con custodia policial.

Como resultado del operativo, la Policía incautó 157 envoltorios y una bolsa con una sustancia que sería pasta básica de cocaína, además de 30 bolsitas con presunta marihuana.

Asimismo, durante el registro se decomisaron 22 teléfonos celulares, dos tablets, 19 cámaras de videovigilancia, electrodomésticos, reflectores, herramientas y otros bienes cuya procedencia será materia de investigación.

Las autoridades indicaron que varios de los objetos encontrados presentan características que hacen presumir un origen ilícito, por lo que serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su procedencia y establecer si están relacionados con denuncias por robo o hurto.

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