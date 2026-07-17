Por inmediaciones de la Urbanización Popular de Interés Social - Upis San Agustín, en Chincha Alta, fue detenido D.A.P.N. (24) (a) “cuchillo”, quien tenía entre sus pertenencias envoltorios y bolsitas con droga. El sospechoso, al parecer, operaba por los alrededores con el ilícito negocio de la microcomercialización de estupefacientes y tras ser hallado quedó en calidad de detenido en la sede del Departamento de Investigación Criminal.

Golpe policial

Los agentes de la División Regional de Inteligencia descubrieron que por la zona de la Upis Toledo, entre la acequia Ñoco y la avenida Santa Rosa, venía operando un sujeto con la venta de sustancias prohibidas. El sector, en donde antes se han realizado operativos para erradicar los fumadores se había convertido en uno de los concurridos por alias “cuchillo”. Este no había advertido que sus actividades fueron descubiertas por la policía.

La operación de los agentes del orden, pertenecientes a la unidad especializada y de inteligencia, permitió seguir los movimientos al presuntos microcomercializador, quien fue reducido por San Agustín. Como resultado de la intervención se decomisaron 249 envoltorios de papel periódico, tipo ketes, conteniendo sustancia pulverulenta, al parecer, pasta básica de cocaína, además de dos bolsas que guardaban en su interior marihuana.

El sujeto sindicado de ser integrante de la banda criminal “Los gansters de Chincha” tenía también dinero en efectivo, que no se descarta producto de la venta de los alucinógenos. “Cuchillo” fue trasladado en calidad de detenido a la sede policial del Depincri Chincha para continuar con las investigaciones correspondientes por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de Tráfico Ilícito de Drogas (microcomercialización).

Cabe mencionar que por la zona de acequia Ñoco y Santa Rosa ya se había realizado un operativo policial a una vivienda usada para el comercio de la droga. Sin embargo, la fémina inmersa en el hecho consiguió escapar, pero fue atrapada en otro operativo cuando estaba refugiada en una casa en Sunampe. Se trata de alias ‘Darían" quien en la víspera fue llevada al penal de Chincha al imponerse en su contra prisión preventiva.

EL DATO: En la zona de Upis Toledo, lado de la acequia Ñoco, han ocurrido asesinatos que estarían relacionados con enfrentamientos entre sujetos que están dedicados a la venta de sustancias alucinógenas.

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