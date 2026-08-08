Un vehículo que circulaba por la Carretera Central terminó en el río Mantaro tras despistarse a la altura del sector de Matachico, en la provincia de Jauja. De acuerdo con información preliminar, varias personas se encontraban a bordo de la unidad cuando fue arrastrada por la fuerza de la corriente.

Pobladores de la zona reportaron que algunas personas habrían sido arrastradas por el río luego de que el vehículo cayera al agua. Hasta el momento, dos ocupantes habrían sido rescatados con vida. Continúan las labores para ubicar a los demás ocupantes.

Existe además preocupación por la posible presencia de una persona dentro del vehículo, por lo que pobladores y equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate en el sector.

Las circunstancias exactas del accidente y el número total de víctimas aún se encuentran en proceso de confirmación.