Se presume que un cortocircuito provocó el siniestro. No se precisó el monto de lo perdido
Se presume que un cortocircuito provocó el siniestro. No se precisó el monto de lo perdido

Un almacén de plásticos y madera situado en la cuadra 1 de la avenida José María Eguren en Trujillo se incendió la mañana de hoy.

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Debido al material altamente inflamable que hay en el lugar el fuego avanzó rápidamente, pero propietarios y serenos de Trujillo trataron de contenerlo lo más que pudieron hasta esperar la llegada de los bomberos.

Los hombres de rojo trabajaron arduamente y sofocaron el incendio. Se presume que un cortocircuito provocó el siniestro. No se precisó el monto de lo perdido.

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