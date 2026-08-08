Un almacén de plásticos y madera situado en la cuadra 1 de la avenida José María Eguren en Trujillo se incendió la mañana de hoy.

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Debido al material altamente inflamable que hay en el lugar el fuego avanzó rápidamente, pero propietarios y serenos de Trujillo trataron de contenerlo lo más que pudieron hasta esperar la llegada de los bomberos.

Los hombres de rojo trabajaron arduamente y sofocaron el incendio. Se presume que un cortocircuito provocó el siniestro. No se precisó el monto de lo perdido.