Un hombre que presuntamente se dedica a la pesca artesanal fue detenido la tarde del último viernes por los agentes de la comisaría de Salaverry, tras ser acusado de vender pasta básica de cocaína (PBC) al menudeo.

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El hombre de mar de iniciales B. M. S. (52) fue capturado en los exteriores de su vivienda situada en la calle La Rivera. Al realizarle el registro personal se le encontró en uno de los bolsillos de su pantalón 20 ketes de PBC.

Posteriormente, con autorización para el registro del domicilio, los agentes hallaron 170 envoltorios adicionales con la misma sustancia ilícita.

La Policía Nacional también incautó un teléfono celular, dinero en efectivo, bolsitas plásticas y una libreta de apuntes.