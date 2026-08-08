La Municipalidad Distrital de Parcona realizó una intervención en un establecimiento ubicado en la avenida 7, luego de recibir reiteradas denuncias de vecinos por la emisión de ruidos molestos provocados por parlantes y bocinas. La acción fue ejecutada por personal de la Gerencia de Medio Ambiente con el objetivo de reducir la contaminación sonora y preservar la tranquilidad de los residentes del sector.

Contaminación sonora

La gerente de Medio Ambiente, ingeniera Marleni Valencia, informó que durante la inspección se constató la presencia de diversos equipos de sonido que generaban altos niveles de presión sonora. Ante ello, se recomendó el retiro de algunos aparatos y la reducción del volumen para evitar afectar a las familias que viven en los alrededores.

“Respetamos la religión de cada persona; sin embargo, pedimos un poco de empatía con los vecinos reduciendo el volumen y minimizando esta contaminación auditiva”, señaló.

La funcionaria recordó que la contaminación sonora constituye una infracción cuando supera los niveles permitidos y exhortó a los propietarios de locales y viviendas a respetar las normas municipales. Asimismo, advirtió que quienes continúen generando ruidos molestos podrán ser sancionados conforme a la normativa vigente.

La comuna distrital reiteró que continuará atendiendo las denuncias presentadas por la población y desarrollando operativos de fiscalización en distintos sectores del distrito, con el propósito de garantizar un ambiente de mayor orden, convivencia y respeto entre los vecinos de Parcona.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO