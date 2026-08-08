La captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Pueblo Nuevo” cobra especial relevancia en la investigación por la desaparición y posterior muerte del ingeniero civil Lucio Eleodoro Paucar Valenzuela, de 67 años, cuyo cuerpo fue hallado tras varios días de búsqueda en una vivienda en construcción abandonada en La Tinguiña.

Sospechosos capturados

Los intervenidos, Cristopher Joel Alor Adriano de 23 años y Junior José Luis Calderón Ayala (22), fueron detenidos el 5 de agosto en el distrito de Parcona, cuando se movilizaban en una mototaxi roja sin placa, en el marco de las diligencias iniciadas por la desaparición del profesional.

Según la información policial, la investigación se activó luego de que Paucar Valenzuela desapareciera tras salir de su vivienda el 31 de julio, con dirección al centro de Ica. La Policía desplegó un operativo que terminó con la intervención de los dos jóvenes. Durante el registro personal y vehicular se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y 267 bolsitas tipo “chupetera” con una sustancia que sería PBC, elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes. Además uno de ellos tenía el celular del ingeniero.

El hallazgo del cuerpo del ingeniero se produjo después de una intensa búsqueda emprendida por sus familiares, quienes recorrieron distintos sectores ante la falta de noticias sobre su paradero. En declaraciones, Miguel Antonio Paucar Valenzuela, hermano de la víctima, confirmó que los restos encontrados correspondían a Lucio y reclamó el esclarecimiento del caso. “Pedimos que sea justicia, que se esclarezca este hecho y que se castigue con todo el peso de la ley a los culpables”, manifestó ante los medios mientras esperaba información en la sede de Medicina Legal de Ica.

La familia también reveló que el ingeniero había salido de Pueblo Nuevo alrededor de las 7:30 de la noche y que posteriormente realizó un retiro de S/ 200 en una entidad bancaria antes de desaparecer. Asimismo, descartaron haber recibido llamadas de extorsión o pedidos de recompensa durante los días en que permaneció desaparecido.

En medio de la investigación, la familia expresó además su preocupación por una presunta vinculación que involucraría a uno de los detenidos con un fiscal. Miguel Paucar afirmó que uno de los intervenidos tendría un hermano que se desempeña como fiscal adjunto y que estaría relacionado con las diligencias, por lo que pidió al Ministerio Público evaluar su apartamiento del caso. “Pedimos acá al Ministerio Público que a ese señor lo cambie”, sostuvo, al considerar que ello permitiría esclarecer los hechos con mayor transparencia y profesionalismo.

Los dos detenidos permanecen a disposición de la Depincri Ica, mientras el Ministerio Público conduce las diligencias para establecer su responsabilidad en la desaparición y muerte del ingeniero y determinar si existen más personas involucradas.

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